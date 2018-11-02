Украинцы уже со 2 ноября смогут летать в Катар без виз

Между Украиной и Катаром начинает работать документ, который был подписал вчера на встрече министра внутренних Уел Украины Арсеном Аваковым и премьер-министром Катара Абдуллой Аль Тани в Дохе.

Как написал в своем Twitter глава украинского МВД, в среду были завершены все формальностей. Между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепчаем друзьями - написал Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в марте по результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций. Кроме того, было подписано соглашение о безвизе.