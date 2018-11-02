06:00 02.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206920:Polishuk

Украинцы уже со 2 ноября смогут летать в Катар без виз

С пятницу, 2 ноября, украинцы смогут летать в Катар без виз.

Украинцы уже со 2 ноября смогут летать в Катар без виз

Между Украиной и Катаром начинает работать документ, который был подписал вчера на встрече министра внутренних Уел Украины Арсеном Аваковым и премьер-министром Катара Абдуллой Аль Тани в Дохе.

Как написал в своем Twitter глава украинского МВД, в среду были завершены все формальностей. Между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепчаем друзьями - написал Аваков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в марте по результатам переговоров представители правительства Украины и Государства Катар подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций. Кроме того, было подписано соглашение о безвизе.


Поделиться
Читайте также:
 
Букмекерская контора Марафон Умер участник самой таинственной группы мира В Украине ввели новые правила перевозки животных Пенсионный фонд получил нового руководителя
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив