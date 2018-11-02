16:18 02.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207020:labazovych

Украина остается щитом Европы от болезненных планов РФ - Порошенко

Глава украинского государства Петр Порошенко глубоко убежден, что сейчас правительство Российской Федераци продолжает использовать коварные методы для осуществления своей политики. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от замыслов страны-агрессора.

Украина остается щитом Европы от болезненных планов РФ - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на страничке в  Facebook в связи с 310-й годовщиной Батуринской трагедии.

Согласно его словам, в ноябре 1708 года российские войска захватили Батурин, вырезали жителей, разграбили город, чтобы наконец-то быть свободными от московского царя. Эти события в свое время шокировали всю Европу.

"Жертвами резни в Батурине стало около 15 тысяч человек - московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останется в нашей памяти, памяти всего народа", - отметил Порошенко.

Также глава государства добавил, что на сегодняшний день действия РФ остались практически неизменными. В Кремле до сих пор работают "проверенными методами" - подлой агрессией и жестокостью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина опасается провокаций России на Азовском море.


Поделиться
Читайте также:
 
В Николаевской области преступники ворвались на маслозавод и распилили сейф с деньгами - ФОТО В Украине вступил в силу закон о незаконном использовании полицейской символики Меркель видит Германию твердо стоящей на стороне Украины Партія "ОСНОВА" має чіткий план урегулювання конфлікту на Донбасі
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив