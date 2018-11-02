Украина остается щитом Европы от болезненных планов РФ - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на страничке в Facebook в связи с 310-й годовщиной Батуринской трагедии.

Согласно его словам, в ноябре 1708 года российские войска захватили Батурин, вырезали жителей, разграбили город, чтобы наконец-то быть свободными от московского царя. Эти события в свое время шокировали всю Европу.

"Жертвами резни в Батурине стало около 15 тысяч человек - московская орда не сжалилась ни над стариками, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останется в нашей памяти, памяти всего народа", - отметил Порошенко.

Также глава государства добавил, что на сегодняшний день действия РФ остались практически неизменными. В Кремле до сих пор работают "проверенными методами" - подлой агрессией и жестокостью.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина опасается провокаций России на Азовском море.