Трамп предложил Нойерт стать постпредом США при ООН

Как сообщил в четверг, 1 ноября, телеканал Fox News, Трамп в понедельник в Белом доме встречался с Нойерт, однако приняла ли она его предложение, пока неизвестно.

Информацию о том, что Трамп предложил отправить Нойерт в ООН подтвердили также два источника CNN. Они отметили, что после визита Нойерт в Белый дом два брифинга Госдепа вместо нее вел заместитель.

Напомним, появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя США при ООН.

Как сообщал УРА-Информ, на должность посла США при ООН вместо Никки Хейли назывались имена бывшего экономического советника президента США Дональда Трампа Дины Пауэлл и посла США в Германии Рика Гренелла.