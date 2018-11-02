01:30 02.11.2018 | Политика | Новости
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Трамп предложил Нойерт стать постпредом США при ООН

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в Организации объединенных наций.

Трамп предложил Нойерт стать постпредом США при ООН

Как сообщил в четверг, 1 ноября, телеканал Fox News, Трамп в понедельник в Белом доме встречался с Нойерт, однако приняла ли она его предложение, пока неизвестно.

Информацию о том, что Трамп предложил отправить Нойерт в ООН подтвердили также два источника CNN. Они отметили, что после визита Нойерт в Белый дом два брифинга Госдепа вместо нее вел заместитель.

Напомним, появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя США при ООН.

Как сообщал УРА-Информ, на должность посла США при ООН вместо Никки Хейли назывались имена бывшего экономического советника президента США Дональда Трампа Дины Пауэлл и посла США в Германии Рика Гренелла.


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