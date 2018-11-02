Президент назначил посла Новой Зеландии

Соответствующий указ от 1 ноября 2018 года опубликован на сайте Администрации президента Украины.

Согласно указу, Сеник назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапуре, а также чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии по совместительству.

Отметим, что согласно президентскому указу от 18 июня 2016 года Дмитрий Сеник также по совместительству был послом в Брунее. Сеник находится на дипломатической службе с 2003 года. В частности, дипломат работал в в политическом отделе посольства Украины в США. Также Сеник был директором департамента секретариата Министра иностранных дел Украины

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице австрийской федеральной земли Каринти в городе Клагенфурт торжественно открылось Почетное консульство Украины.