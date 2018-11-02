Парубий попросил Меркель поддержать признание Голодомора геноцидом

Глава парламента считает, что это нужно сделать к 85-й годовщине Голодомора. Как сообщает в пятницу, 2 ноября, пресс-служба Рады, Парубий в четверг провел встречу с канцлером Германии.

Во время встречи был обсужден целый ряд вопросов отношений между Украиной и Германией. При этом Парубий заверил, что все фракции, независимо от того, какие они занимали позиции по вопросам социальных и экономических реформ, отметили очень большую роль и Германии, и лично Меркель в их поддержке Украины в такой непростой период.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сенат Соединенных Штатов Америки признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В четверг, 4 октября, сенат единогласно принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 признается геноцидом украинского народа.