17:31 02.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ вновь призвала власти Украины освободить Вышинского

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир очень обеспокоен последним решением украинского суда продлить арест журналисту Кириллу Вышинскому. Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ОБСЕ вновь призвала власти Украины освободить Вышинского

По предварительной информации, Дезир призвал правительство украинского государства ускорить расследования в отношении главного редактора агентства "РИА Новости Украина". Также он считает, что представители СМИ меют право выражать иные взгляды и сообщать о проблемах, которые могут считаться противоречивыми, чувствительными или оскорбительными без страха возмездия.

Кроме того, делегат ОБСЕ имеет огромную надежду, что Вышинский будет освобожден четвертого ноября. Стоит отметить, именно в этот день истекает срок ареста журналиста.

Напомним, как сообщает ранее "УРА-Информ", в мае текущего года силовики задержали Кирилла Вышинского в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена. Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у Вышинского изъялипистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством Россия Сегодня.


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