08:15 02.11.2018 | Политика | Новости
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Меркель в Киеве рассказала о причинах ухода из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая уже 18 лет возглавляет партию Христианско-демократический союз, решила дать возможность другим людям взять на себя ответственность.

Меркель в Киеве рассказала о причинах ухода из политики

Об этом она рассказала в четверг вечером, сказала 1 ноября, во время общения со студентами в Киеве. Она напомнила, что много лет возглавляет христианских демократов и у ее партии по-прежнему больше всех приверженцев в стране.

Вместе с тем, по ее словам, результаты минувшим выборов были не такими хорошими, как бы хотелось.

Среди причин снижения популярности политсилы Меркель назвала споры по вопросам по миграционной политики в блоке ХДС/ХСС. Она также подчеркнула, что уже 13 лет на посту федерального канцлера и хочет до конца срока оставаться на должности.

Однако потом я не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам подготовить партию к следующим выборам, - пояснила канцлер ФРГ.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг Маркель с визитом находилась в Киеве. Она провеля ряд встреч, в том числе с президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.


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