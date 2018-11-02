Меркель в Киеве рассказала о причинах ухода из политики

Об этом она рассказала в четверг вечером, сказала 1 ноября, во время общения со студентами в Киеве. Она напомнила, что много лет возглавляет христианских демократов и у ее партии по-прежнему больше всех приверженцев в стране.

Вместе с тем, по ее словам, результаты минувшим выборов были не такими хорошими, как бы хотелось.

Среди причин снижения популярности политсилы Меркель назвала споры по вопросам по миграционной политики в блоке ХДС/ХСС. Она также подчеркнула, что уже 13 лет на посту федерального канцлера и хочет до конца срока оставаться на должности.

Однако потом я не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам подготовить партию к следующим выборам, - пояснила канцлер ФРГ.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг Маркель с визитом находилась в Киеве. Она провеля ряд встреч, в том числе с президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом.