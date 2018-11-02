09:25 02.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава Меджлиса созывает конференцию

Меджлис крымскотатарского народа созывает конференцию делегатов Курултая VI созыва 12 ноября в Киеве.

Глава Меджлиса созывает конференцию

Об этом сообщил глава представительского органа крымских татар Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что делегаты намерены обсудить ситуацию в Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях аннексии полуострова. А также выполнить постановления второй внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва (Бахчисарай, 29 марта 2014 года) "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории - в Крыму".

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее глава Крымскотатарского Меджлиса  призвал каждого жителя Крыма приходить на заседания суда по делам политзаключенных, чтобы поддержать их семьи.


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