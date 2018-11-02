Глава Меджлиса созывает конференцию

Об этом сообщил глава представительского органа крымских татар Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что делегаты намерены обсудить ситуацию в Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях аннексии полуострова. А также выполнить постановления второй внеочередной сессии Курултая крымскотатарского народа VI созыва (Бахчисарай, 29 марта 2014 года) "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории - в Крыму".

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее глава Крымскотатарского Меджлиса призвал каждого жителя Крыма приходить на заседания суда по делам политзаключенных, чтобы поддержать их семьи.