08:57 01.11.2018 | Политика | Новости
100206906:di

В Гватемала намерены ввести наказание за критику политиков

В парламент Гватемалы внесли законопроект, который позволит сажать людей за критику избранных чиновников и кандидатов на должности.

В Гватемала намерены ввести наказание за критику политиков

Об этом сообщают международные СМИ.

Отмечается, что пятеро депутатов внесли законопроект, согласно которому наказывать тюрьмой подлежит за определенную критику избранных чиновников и кандидатов на должности.

Согласно тексту документа, под наказание будут подпадать те, кто будут осуществлять давление, преследование и запугивание политиков из-за распространения информации в медиа. Нарушителей предлагается сажать на срок от двух до трех лет.

К слову, на данный момент правоохранители подозревают действующего президента Гватемалы Джимми Моралеса в получении незаконных взносов для политической компании. Однако парламент не дал разрешения на снятие с него неприкосновенности.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Гватемале автобус, перевозивший студентов, сорвался с обрыва.


Поделиться
Читайте также:
 
Wizz Air уменьшает нормы провоза ручной клади Варшава намерена укрепить отношения с ближайшими соседями На Донбассе в среду ранены двое украинских военных В Бердянске возле обменника произошла стрельба, ранены три человека
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив