02:00 01.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100206892:Polishuk

В четверг над Черным морем стартуют масштабные военные учения

В четверг, 1 ноября, воздушное пространство над Черным морем будет закрыто.

В четверг над Черным морем стартуют масштабные военные учения

Тут в Херсонской области начнутся испытания управляемых ракет. Как сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Дмитрий Струтинский, начинаются

летно-испытательные учения в области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам.

В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто до 4 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, корабли Черноморского флота России и авиация Южного военного округа Минобороны России зашли в Черное море и отработали в учениях уничтожение кораблей и самолетов условного противника. Об этом сообщает пресс-служба флота. Отмечается, что в ходе учений пара самолетов Су-30М2, осуществив взлет с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по малому противолодочному кораблю "Суздалец".


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве ночь сгорели дотла четыре микроавтобуса - ФОТО Вступил в силу законопроект о введении учета выбросов парниковых газов В Брюсселе на заседании совета Россия-НАТО говорили о ситуации в Украине В Венеции непогода испортила мозаику древнего Собора - ФОТО
Фоторепортаж
В работе выставки приняли участие 346 компаний
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив