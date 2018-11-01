В четверг над Черным морем стартуют масштабные военные учения

Тут в Херсонской области начнутся испытания управляемых ракет. Как сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Дмитрий Струтинский, начинаются

летно-испытательные учения в области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам.

В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто до 4 ноября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, корабли Черноморского флота России и авиация Южного военного округа Минобороны России зашли в Черное море и отработали в учениях уничтожение кораблей и самолетов условного противника. Об этом сообщает пресс-служба флота. Отмечается, что в ходе учений пара самолетов Су-30М2, осуществив взлет с одного из аэродромов Крыма, отработала заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения по малому противолодочному кораблю "Суздалец".