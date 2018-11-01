В Армении внеочередные парламентские выборы назначили на 9 декабря

Армения еще ждет своей экономической революции Визит Эммануэля Макрона в Армению, куда он прибыл в среду вечером, по случаю саммита франкофонии, вызывает много надежд в деловых кругах маленькой кавказской страны. Армянское правительство воспользовалось этим, чтобы за несколько недель организовать деловой форум, на котором ожидаются 350 франкоговорящих руководителей компаний, преимущественно французских, пишет спецкор Le Figaro в Ереване Режи Женте.

На выборах президента в Грузии ожидается второй тур Грузинам придется вернуться к избирательным урнам, чтобы покончить с тупиком. Первые экзитполы показали, что фаворит гонки - дипломат французского происхождения Саломе Зурабишвили - не смогла одержать полную победу, передает корреспондент The Times Ник Холдсуорт.

В Армении протестующие заблокировали здание парламента В Ереване, где проходят протесты против новых поправок в регламент Национального Собрания, несколько тысяч человек в ночь на среду, 3 октября, окружили здание парламента Армении.

Армения готовится к вступлению в Таможенный союз Договор о присоединении Армении к Таможенному союзу будет готов к маю.