В Армении внеочередные парламентские выборы назначили на 9 декабря

Президент Армении Армен Саркисян в четверг, 1 ноября, подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов.
Они состоятся 9 декабря 2018 года. Как сказано в документе, опубликованном на сайте президента Армении, учитывая роспуск парламента Армении силой закона, назначаюстя внеочередные выборы Национального Собрания Армении.
Напомним, сегодня Национальное Собрание Армении на специальном заседании второй раз не избрало главой правительства единого претендента - Никола Пашиняна.
Как сообщал УРА-Информ, треть депутатов Национального Собрания Армении 30 октября выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства. На специальном заседании 24 октября парламент Армении не выбрал Пашиняна премьер-министром страны.