22:15 01.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов

Центральная избирательная комиссия Украины в четверг, 1 ноября, временно отменила местные выборы в двух территориальный общинах в Добропольском районе Донецкой области.

ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов

Соответствующее решение было принято из-за невозможности соблюдения безопасного избирательного процесса. Как сообщила пресс-служба ЦИК, к ним поступило письмо Донецкой областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить проведение выборов на этих территориях, поскольку есть угроза жизни граждан в Криворожской сельской ОТО и Шаховской сельской ОТО Добропольского района Донецкой области.

Тут были назначены выборы на 23 декабря 2018 года. Местные власти попросила отсрочить проведение указанных выборов в стабилизации ситуации.

Также Комиссия внесла соответствующие изменения в свои постановления от 12 октября 2018 года № 156 и № 157, исключив в них соответствующие позиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко рассказал о подготовке ЦИК к противодействию возможным киберугрозам во время проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.


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