Президент Украины посетит Турцию с официальным визитом 3-4 ноября

Как отмечается, Петр Порошенко планирует в Турции провести два дня - 3 и 4 ноября. В частности, в Стамбуле состоится заседание Стратегического совета высокого уровня с участием президента Украины и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров стороны двух государств намерены обсудить сотрудничество между странами.

Вместе с тем главы государств будут обсуждать политику, экономику, оборонное сотрудничество, соглашения о свободной торговле, безопасность и борьбу с терроризмом. Кроме того, на встречах будут обсуждать положение крымских татар.

Стоит добавить, что четвертого ноября в Анталье будет открыто Консульство Украины. На этой церемонии лидер Украины также будет присутствовать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Петр Порошенко примет участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны. Рабочая поездка в Париж запланирована на 11 ноября.