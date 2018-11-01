14:11 01.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины посетит Турцию с официальным визитом 3-4 ноября

Глава украинского государства Петр Порошенко отправится в Турцию с официальным визитом третьего ноября. Об этом сообщают СМИ на пресс-службу президента. 

Президент Украины посетит Турцию с официальным визитом 3-4 ноября

Как отмечается, Петр Порошенко планирует в Турции провести два дня - 3 и 4 ноября. В частности, в Стамбуле состоится заседание Стратегического совета высокого уровня с участием президента Украины и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров стороны двух государств намерены обсудить сотрудничество между странами. 

Вместе с тем главы государств будут обсуждать политику, экономику, оборонное сотрудничество, соглашения о свободной торговле, безопасность и борьбу с терроризмом. Кроме того, на встречах будут обсуждать положение крымских татар.

Стоит добавить, что четвертого ноября в Анталье будет открыто Консульство Украины. На этой церемонии лидер Украины также будет присутствовать.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Петр Порошенко примет участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны. Рабочая поездка в Париж запланирована на 11 ноября. 


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