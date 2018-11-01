10:33 01.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пенсионного фонда получил нового главу

Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного.

Пенсионного фонда получил нового главу

Накануне в среду на заседании правительство принято соответствующее решение. Другим решение Кабмин назначил вместо него Евгения Капинуса.

Об этом сообщил в четверг, 1 ноября, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, Капинус занимал должность госсекретаря Министерства финансов с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. До этого он был замминистра финансов.

Ранее, с 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации президента.

С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата президента, где занимал руководящие должности.

С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при президенте.

В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

Напомним, у Пенсионного фонда в июле возникли проблемы с выплатой пенсий украинцам.

Как сообщал УРА-Информ, в Министерстве финансов сообщили, что свои обязательства перед ПФ по части дотаций Кабинет министров выполнил в полном объеме, перечислив в январе-июле 83,4 млрд гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что инициирует служебное расследование.


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