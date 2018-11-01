19:30 01.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин отреагировал на санкции РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал российские санкции в отношении украинских физических и юридических лиц, а также компаний. Об этом он сообщил на своей страничке в соцсети Facebook.

Климкин отреагировал на санкции РФ против Украины

По мнению Климкина, санкционный список страны-агрессора является попыткой в очередной раз оказать влияние на Украину накануне выборов и после них. 

"Даже полностью поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", - написал глава МИД.

Стоит отметить, что сам Павел Климкин под санкции правительства Российской Федерации не внесен. Кроме того, в перечне нет и его заместителей.

При этом в украинским МИД заявили, что страна будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Российской Федерации применило санкции к 126 народным депутатам действующего созыва Верховной Рады из 423-х, что составляет 30% от общего количества членов парламента. 


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