Климкин отреагировал на санкции РФ против Украины

По мнению Климкина, санкционный список страны-агрессора является попыткой в очередной раз оказать влияние на Украину накануне выборов и после них.

"Даже полностью поверхностный анализ так называемого "санкционного списка" РФ и времени его обнародования свидетельствует о начале многосерийного сериала о попытке влияния на Украину накануне выборов и после них. Но это на самом деле даже не первая серия, это только тизер", - написал глава МИД.

Стоит отметить, что сам Павел Климкин под санкции правительства Российской Федерации не внесен. Кроме того, в перечне нет и его заместителей.

При этом в украинским МИД заявили, что страна будет принимать все необходимые меры с целью защиты интересов юридических и физических лиц Украины как в рамках национального законодательства, так и с использованием инструментов международного права.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Российской Федерации применило санкции к 126 народным депутатам действующего созыва Верховной Рады из 423-х, что составляет 30% от общего количества членов парламента.