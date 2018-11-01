15:30 01.11.2018 | Политика | Новости
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Парламент Армении во второй раз не выбрал премьера, будут досрочные выборы - ВИДЕО

Национальное собрание Армении на специальном заседании 1 ноября во второй раз не избрало премьер-министром страны - Никола Пашинян. Теперь согласно конституции государства в Армении должны состояться первые в истории внеочередные парламентские выборы.

Парламент Армении во второй раз не выбрал премьера, будут досрочные выборы - ВИДЕО

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

На сегодняшний день единственным кандидатом на должность премьер-министра был выдвинут исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

Сообщается, что "за" или "против" его кандидатуры никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. По предварительным данным, для избрания было необходимо 53 голоса.

Так, фракции Царукян и АРФ Дашнакцутюн перед голосованием заявили, что не будут участвовать в голосовании. Что касается фракции Республиканской партии Армении, то здесь категорически отказались отдавать свой голос за кандидатуру Пашиняна. В свою очередь фракция Елк отметила, что также воздержится при голосовании.

При этом сам Пашинян перед заседанием парламента заявил, что внеочередные выборы в Армении состоятся девятого декабря. Однако другие источники официально эту дату не подтвердили.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ереване, где проходят протесты против новых поправок в регламент Национального Собрания, несколько тысяч человек окружили здание парламента Армении. Протестующие выступают против поправок в регламент парламента страны, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания. 


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