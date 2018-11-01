Хан намерен посетит Украину 9 ноября

Как сказано на сайт Европейской комиссии, Хан придет в Киев 9 ноября. Напомним, официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину.

В рамках визита в Киев Меркель проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Отмечается, что во вермя встречи планируется обсуждение реализации минских договоренностей и ситуации в зоне конфликта на востоке Украины

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен в четверг, 1 ноября, встретится с федеральным канцлер Германии Ангелой Меркель. В этот день она прибудет с визитом в Киев. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, начало встречи в Доме правительства запланировано на 15.30.