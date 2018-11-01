17:29 01.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Германия является крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что Федеративная Республика Германии является крупнейшим донором гуманитарной помощи для украинского государства. Соответствующее заявление она сделала по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Германия является крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине, - Меркель

Согласно ее словам, Германии удалось немного смягчить последствия ужасного конфликта на Донбассе. Вместе стем политик отметила, что с 2014 года немецкие врачи лечат более 110 раненых украинских солдат.

Также Меркель добавила, что ФРГ поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать транспортировки и обеспечение раненых

"Со времени революции Достоинства немецко-украинские отношения сильно выросли. Германия один из тесных партнеров Украины и мы вступаем за территориальную целостность и самоопределение будущего Украины. Наша поддержка достаточно конкретная со стороны федерального правительства. У нас также есть план действий в отношении Украины", - сообщила Меркель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан посетит Украину с официальным визитом.


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