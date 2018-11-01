Адмирал США прокомментировал опасения Путина относительно учений НАТО

Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота США.

Адмирал отметил, что России нечего бояться. Эти учения проходят на расстоянии более чем 700 километров от российской границы. НАТО не намерен забирать чью-то территорию, он защищает свою, ведь НАТО - оборонительный альянс.

Он также отметил, что Россия официально получила информацию об обучении и их оборонительном аспекте. Кроме того, российские наблюдатели получили приглашение присутствовать на учениях.

Стоит заметить, что по словам Фогго, учения НАТО не направлены против какой-то конкретной страны. Они являются частью плана НАТО по реагированию на изменение среды безопасности. В частности, сценарий учений предполагает активацию статьи пятой - коллективный ответ в случае нападения на одну из стран НАТО.

В целом, комментируя претензии Российской Федерации по усилению напряженности в регионе из-за учения НАТО, Фогго сказал: "Я на это не куплюсь".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, где обсуждалась ситуация в Украине.