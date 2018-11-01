11:50 01.11.2018 | Политика | Новости
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Адмирал США прокомментировал опасения Путина относительно учений НАТО

Командир ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго, заверил, что масштабные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые проходят на территории Норвегии, никак не угрожают России.

Адмирал США прокомментировал опасения Путина относительно учений НАТО

Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота США.

Адмирал отметил, что России нечего бояться. Эти учения проходят на расстоянии более чем 700 километров от российской границы. НАТО не намерен забирать чью-то территорию, он защищает свою, ведь НАТО - оборонительный альянс.

Он также отметил, что Россия официально получила информацию об обучении и их оборонительном аспекте. Кроме того, российские наблюдатели получили приглашение присутствовать на учениях.

Стоит заметить, что по словам Фогго, учения НАТО не направлены против какой-то конкретной страны. Они являются частью плана НАТО по реагированию на изменение среды безопасности. В частности, сценарий учений предполагает активацию статьи пятой - коллективный ответ в случае нападения на одну из стран НАТО.

В целом, комментируя претензии Российской Федерации по усилению напряженности в регионе из-за учения НАТО, Фогго сказал: "Я на это не куплюсь".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Брюсселе завершилось заседание совета Россия-НАТО, где обсуждалась ситуация в Украине.


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