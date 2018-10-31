16:30 31.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине закрыли два черноморских канала

В среду, 31 октября, по всей территории украинского государства наблюдается туман, из-за чего в южных регионах закрыли два черноморских канала.

В Украине закрыли два черноморских канала

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

По данным госпредприятия, в настоящее время закрыты Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал.

Также из-за неблагоприятных погодных условий действуют ограничения по лоцманской проводке судов в портах Южный, Бердянск, Мариуполь и Николаев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территория Украины останется теплая и преимущественно сухая погода. Осадков синоптики не предвидят, лишь днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла.


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