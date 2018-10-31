В Украине закрыли два черноморских канала

В среду, 31 октября, по всей территории украинского государства наблюдается туман, из-за чего в южных регионах закрыли два черноморских канала.
Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
По данным госпредприятия, в настоящее время закрыты Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал.
Также из-за неблагоприятных погодных условий действуют ограничения по лоцманской проводке судов в портах Южный, Бердянск, Мариуполь и Николаев.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территория Украины останется теплая и преимущественно сухая погода. Осадков синоптики не предвидят, лишь днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла.