В Украине закрыли два черноморских канала

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

По данным госпредприятия, в настоящее время закрыты Херсонский морской канал и Бугско-Днепровско-Лиманский канал.

Также из-за неблагоприятных погодных условий действуют ограничения по лоцманской проводке судов в портах Южный, Бердянск, Мариуполь и Николаев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территория Украины останется теплая и преимущественно сухая погода. Осадков синоптики не предвидят, лишь днем на Закарпатье возможен небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла.