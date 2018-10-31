В Брюсселе на заседании совета Россия-НАТО говорили о ситуации в Украине

В заседании принимают участие 29 союзников и Россия. У послов состоялся открытый обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе по ситуации в и вокруг Украины. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайт НАТО.

Согласно сообщению, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил представителям России о критическом значении для евроатлантической безопасности договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

К сожалению Россия не прислушалась к нашим призывам. Это усиливает нашу оценку, что ракетная система 9M729 создает серьезный риск для стратегической стабильности евроатлантического региона. Союзники вновь призывают Россию отреагировать на нашу озабоченность и обеспечить полное соответствие договору, - сказал он.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию по безопасности очень непредсказуемой. По его словам между тем, что происходит сейчас и временам холодной войны есть большая разница.