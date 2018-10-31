23:27 31.10.2018 | Политика | Новости
100206889:Polishuk

В Брюсселе на заседании совета Россия-НАТО говорили о ситуации в Украине

В Брюсселе, где в среду, 31 октября, завершилось заседание совета Россия-НАТО, обсуждалась ситуация в Украине.

В Брюсселе на заседании совета Россия-НАТО говорили о ситуации в Украине

В заседании принимают участие 29 союзников и Россия. У послов состоялся открытый обмен мнениями по ряду вопросов, в том числе по ситуации в и вокруг Украины. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайт НАТО.

Согласно сообщению, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил представителям России о критическом значении для евроатлантической безопасности договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

К сожалению Россия не прислушалась к нашим призывам. Это усиливает нашу оценку, что ракетная система 9M729 создает серьезный риск для стратегической стабильности евроатлантического региона. Союзники вновь призывают Россию отреагировать на нашу озабоченность и обеспечить полное соответствие договору, - сказал он.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Столтенберг назвал нынешнюю ситуацию по безопасности очень непредсказуемой. По его словам между тем, что происходит сейчас и временам холодной войны есть большая разница.


Поделиться
Читайте также:
 
В Венеции непогода испортила мозаику древнего Собора - ФОТО Хан намерен посетит Украину 9 ноября Нынешнее состояние украинской экономики позволило бы обойтись без кредитов, - Порошенко В Украине умер писатель и киносценарист Богдан Жолдак
Фоторепортаж
В работе выставки приняли участие 346 компаний
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив