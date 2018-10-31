Уроженец Харькова баллотировался на выборах в Израеле

Об этом он сообщил о своем микроблоге в Twitter.

"В политике надо уметь не только побеждать, но и проигрывать", отметил чиновник. Также он поздравил двух кандидатов, Офира Берковича и Моше Леона, которые прошли во второй тур, и уверил, что будет сотрудничать в качестве министра по делам Иерусалима с любым из них.

По результатам подсчета 95% голосов избирателей в Иерусалиме за Леона проголосовали 33,3% избирателей, за Берковича – 28,8%, за Элькина – 19,8%. Второй тур выборов в городе состоится 13 ноября.

К слову, израильский политик Зеэв Элькин, родился в Харькове в 1971 году. В Израиль выехал в 1990 году. Ранее неоднократно сопровождал премьер-министра Нетаньяху во время его визитов в Россию, где, в частности, выступал для главы правительства переводчиком на переговорах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Палестина отказывается от признания Государства Израиль и прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество.