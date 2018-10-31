Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что визит в Казахстан начался со встречи с генеральным прокурором Республики Казахстан Кайратом Кожамжаровым. В ходе встречи обсудили широкий круг вопросов по реформированию прокуратуры и пенитенциарной системы, запуска и деятельности антикоррупционных органов.

Также подписали два действительно важных документа, которые позволят более эффективно сотрудничать правоохранительным органам двух стран и обеспечить исполнение судебных решений. А именно: Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции; Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Павел Петренко заявил, что за девять месяцев этого года государственными исполнителями ведомства взыскано 3,2 млрд гривен алиментов.