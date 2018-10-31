13:25 31.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции

Украина и Казахстан подписали Договор об экстрадиции и Договор о правовой помощи по уголовным делам.

 

Украина и Казахстан подписали договор об экстрадиции

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что визит в Казахстан начался со встречи с генеральным прокурором Республики Казахстан Кайратом Кожамжаровым. В ходе встречи обсудили широкий круг вопросов по реформированию прокуратуры и пенитенциарной системы, запуска и деятельности антикоррупционных органов.

Также подписали два действительно важных документа, которые позволят более эффективно сотрудничать правоохранительным органам двух стран и обеспечить исполнение судебных решений. А именно: Договор между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции; Договор между Украиной и Республикой Казахстан о правовой помощи по уголовным делам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Павел Петренко заявил, что за девять месяцев этого года государственными исполнителями ведомства  взыскано 3,2 млрд гривен алиментов. 


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