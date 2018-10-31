Трамп хочет отобрать гражданство у "американских мигрантов"

Американский лидер считает, что предоставление гражданства по праву рождения будет прекращено тогда, когда отечественные избиратели увидят насколько дорого обходятся мигранты из Мексики, Южной Америки и других африканских и арабских стран.

"Я сохраню нашу страну в безопасности. Этот случай будет урегулирован Верховным судом Соединенных Штатов!", - говорится в президентском месседже.

Напомним, что во вторник Трамп заявил, что выполнит свое предвыборное обещания отменив право, предоставляющее гражданство детям нелегалов или граждан, рожденным на территории страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для Конгресса США.