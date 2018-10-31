17:16 31.10.2018 | Политика | Новости
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Трамп хочет отобрать гражданство у "американских мигрантов"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что "врожденное" гражданство обходится американскому государству в миллионы долларов ежегодно. Об этом он написал пост на своей странице в Twitter.

Трамп хочет отобрать гражданство у

Американский лидер считает, что предоставление гражданства по праву рождения будет прекращено тогда, когда отечественные избиратели увидят насколько дорого обходятся мигранты из Мексики, Южной Америки и других африканских и арабских стран.  

"Я сохраню нашу страну в безопасности. Этот случай будет урегулирован Верховным судом Соединенных Штатов!", - говорится в президентском месседже. 

Напомним, что во вторник Трамп заявил, что выполнит свое предвыборное обещания отменив право, предоставляющее гражданство детям нелегалов или граждан, рожденным на территории страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад относительно Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) для Конгресса США.  


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