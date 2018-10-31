США призвали Россию обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Об этом сообщил спикер Госдепа Хизер Нойерт в своем микроблоге в Тwitter. Согласно его словам, представители США полностью осудили сбитие боевиками беспилотника ОБСЕ. В частности, самолет был зафиксирован очередной конвой военных машин на Донбассе со стороны российского государства.

"Россия должна обеспечить неограниченный доступ СММ ОБСЕ к оккупированной территории на востоке Украины и обеспечить выполнение всех положений минских соглашений", - отметила Нойерт.

Стоит отметить, что к соответствующим требованиям также присоединилось посольство США в Киеве, которое требует предоставить доступ наблюдателям на всей территории Донбасса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия использует так называемые выборы, запланированные боевиками "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября, для собственных целей. Соединенные Штаты Америки присоединяются к тем, кто осуждает намерение провести такие выборы в Луганске и Донецке. Они являются незаконными и не имеют никаких оснований согласно украинскому законодательству.