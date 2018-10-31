15:33 31.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США призвали Россию обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Государственный департамент Соединенных Штатов призывает Россию не препятствовать мониторинга ситуации на востоке Украины наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

США призвали Россию обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Об этом сообщил спикер Госдепа Хизер Нойерт в своем микроблоге в Тwitter. Согласно его словам, представители США полностью осудили сбитие боевиками беспилотника ОБСЕ. В частности, самолет был зафиксирован очередной конвой военных машин на Донбассе со стороны российского государства.

"Россия должна обеспечить неограниченный доступ СММ ОБСЕ к оккупированной территории на востоке Украины и обеспечить выполнение всех положений минских соглашений", - отметила Нойерт.

Стоит отметить, что к соответствующим требованиям также присоединилось посольство США в Киеве, которое требует предоставить доступ наблюдателям на всей территории Донбасса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия использует так называемые выборы, запланированные боевиками "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября, для собственных целей. Соединенные Штаты Америки присоединяются к тем, кто осуждает намерение провести такие выборы в Луганске и Донецке. Они являются незаконными и не имеют никаких оснований согласно украинскому законодательству.


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