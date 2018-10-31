Россия пытается разместить в Крыму ядерное вооружение, - Ельченко

На полуострове Россия пытается разместить ядерное вооружение. Об этом во вторник вечером, 30 октября, выступая на заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций заявил постоянный представитель Украины в ООН, посол Владимир Ельченко.

Он также подчеркнул, что с 2014 года на территорию Крыма переселились более ста тысяч граждан Российской Федерации. Что это как не специальная политика изменения демографической ситуации?, - задался вопросом дипломат.

Кроме того, постпред отметил, что в Крыму очень плохая ситуация с соблюдением прав человека. ОБСЕ видят, что РФ как оккупационная власть не может адекватно гарантировать и защищать права человека в Крыму. Более 30 граждан Украины были задержаны в России и в оккупированном Крыму по абсолютно надуманным политическим обвинениям, - напомнил Ельченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, постпред США в ООН вчера заявил, что Россия использует так называемые выборы, запланированные боевиками "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября, для собственных целей. Соединенные Штаты Америки присоединяются к тем, кто осуждает намерение провести такие выборы в Луганске и Донецке. Они являются незаконными и не имеют никаких оснований согласно украинскому законодательству.