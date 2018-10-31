06:00 31.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия использует так называемые выборы в "ЛНР" и "ДНР" для собственных целей, - Постпред США в ООН

Россия использует так называемые выборы, запланированные боевиками "ДНР" и "ЛНР" на 11 ноября, для собственных целей.

Россия использует так называемые выборы в

Соединенные Штаты Америки присоединяются к тем, кто осуждает намерение провести такие выборы в Луганске и Донецке. Они являются незаконными и не имеют никаких оснований согласно украинскому законодательству.

Об этом во вторник вечером, 30 октября, на заседании Совета Безопасности Организации объединенных наций, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил Постоянный председатель США в ООН.

Он также подчеркнул, что такие выборы, устроенные Россией, мешают выполнению Минских договоренностей. Выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ, заявил он, добавив, что запланированные "выборы" не соответствуют этим требованиям.

Напомним, Совет Безопасности ООН начала открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины.

Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке во вторник, 30 октября, началось заседание Совбеза ООН по Украине. Члены Совета безопасности Организации объединенных наций отклонили предложение Российской Федерации пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР".


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