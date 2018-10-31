Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп-2"

Как подчеркнул глава государства на встрече с бизнесом в Киеве, во время которой он и подписал документ, закон упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом. Попросту говоря - за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную, - пояснил президент, подписывая закон.

Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 31 октября, подписал законы о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возобновления кредитования, а также о совершенствовании функционирования финансового сектора.