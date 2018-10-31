14:17 31.10.2018 | Политика | Новости
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На президента Македонии подали в суд

В Македонии против президента Джорге Иванова прокуратура страны открыла уголовное дело из-за его отказа подписать закон о языках и договор с Грецией об изменении названия страны. 

На президента Македонии подали в суд

Об этом сообщил один из местных телеканалов.

После двух анонимных заявлений на Джорге Иванова прокуратура македонской столицы открыла предварительное расследование против президента страны за его отказ подписать закон, который расширяет сферу употребления албанского языка и Преспанский договор с Грецией несмотря на то, что их дважды поддержал парламент.

Согласно статье 75 конституции Македонии, президент должен подписать законы, которые вторично принимаются парламентом, однако срок для подписания не определен.

Этот юридический момент использовался Ивановым для ветирования. Македонский президент, кроме того, публично заявил, что не будет подписывать оба вышеупомянутых закона – о языках и об изменении названия страны, признав, что не намерен придерживаться конституционных норм.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны на Северную Македонию.


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