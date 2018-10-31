13:15 31.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин принял Военно-медицинскую доктрину Украины

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 31 октября, утвердил Военно-медицинскую доктрину Украины.

Кабмин принял Военно-медицинскую доктрину Украины

Соответствующие документы, в частности, предполагают современные взгляды, научно обоснованные принципы и единые организационные требования к медицинскому обеспечению ВСУ и других формирований.

Доктрина определяет пути формирования и внедрения единых подходов к сохранению здоровья военнослужащих, оказания медпомощи, лечения и реабилитации, а также объединение на основе единого медицинского пространства возможностей и усилий военно-медицинских служб.

Предполагается также, что выполнение доктрины приведет к улучшению системы здравоохранения военнослужащих.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о защите Черного и Азовского морей. Речь идет об усилении военного присутствия в акватории морей.


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