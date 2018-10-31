Гройсман проведет встречу с Меркель в Киеве 1 ноября

В этот день она прибудет с визитом в Киев. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, начало встречи в Доме правительства запланировано на 15.30.

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с Меркель, которая будет находиться с визитом в Украине по приглашению главы государства. Начало официальной церемонии встречи запланировано на 13.15, а встреча лидеров двух стан с прессой начнется в 14.55.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг 1 ноября в Украину с визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. В Киеве она планирует обсудит с президентом Украины Петром Порошенко, в том числе, минские договоренности.