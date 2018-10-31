09:26 31.10.2018 | Политика | Новости
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Дания обвинила Иран и отозвала своего посла

Во вторник, 30 октября, правительство Дании отозвал своего посла в Тегеране после того, как датское агентство национальной безопасности и разведки обвинило иранские спецслужбы в подготовке нападения на территории королевства.

Дания обвинила Иран и отозвала своего посла

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Самуэльсен отметил, что Дания  в связи с этим обсудит со своими союзниками, в частности ЕС, вопрос о возможных санкций против Ирана.

Отметим, что иранская спецслужба планировала нападение в Дании на трех иранцев, в частности, лидера датского отделения сепаратистской группировки "Арабский движение борьбы за освобождение Ахваз". Сейчас эти люди находятся под защитой Дании, поскольку угрозы не были устранены.

В этом деле был арестован норвежец иранского происхождения, которого подозревают в планировании нападения и шпионаже в пользу Ирана. Задержанный отверг все обвинения. Кроме того  в связи с спецоперацией разведслужбы в Дании 28 сентября были закрыты два больших моста, ведущих в Швецию, приостановлено паромное сообщение со шведской территории и Германией, а также задействованы сотни полицейских и военнослужащих.

Зато Иран отверг все обвинения. Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми заявил, что это "еще один сценарий в серии заговоров противников Ирана в попытке поставить под угрозу хорошие и прогрессивные отношения между ЕС и Ираном именно в этот важный и критический момент".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Украина, Норвегия, Черногория и Албания присоединились к решению Европейского Союза продолжить персональные санкции против граждан и компаний из России.


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