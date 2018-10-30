Венгрия изменила название "уполномоченного по Закарпатью"

Указ во вторник, 30 октября, подписал вице-премьер Жолт Шемьен. Таким образом, документом официально меняется должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Как сообщает официальное издании Министерства юстиции Венгрии, теперь в названии поста речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о договоренности с главой МИД Венгрии Петером Сиярто о переименовании "уполномоченного по Закарпатью".