12:32 30.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгрия изменила название "уполномоченного по Закарпатью"

Венгрия изменила скандальное название должности правительственного "уполномоченного по Закарпатью".

Венгрия изменила название

Указ во вторник, 30 октября, подписал вице-премьер Жолт Шемьен. Таким образом, документом официально меняется должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Как сообщает официальное издании Министерства юстиции Венгрии, теперь в названии поста речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о договоренности с главой МИД Венгрии Петером Сиярто о переименовании "уполномоченного по Закарпатью".


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