21:59 30.10.2018 | Политика | Новости
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В Армении депутаты вновь выдвинули кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Треть депутатов Национального Собрания Армении во вторник, 30 октября, выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства.

В Армении депутаты вновь выдвинули кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра

Как сообщили "Новости Армении", ссылаясь на руководителя управления информации и по связям с общественностью НС Князя Сарояна, в соответствии со статьей 149 Конституции Армении, в случае не избрания премьер-министра после первого голосования по прошествии семи дней проводится повторное голосование, причем выдвигать кандидата должна не менее трети депутатов.

Таким образом, если и на этот раз большинством голосов депутатов не удается избрать премьер-министра, парламент будет считатся распущенным.

Напомним, на специальном заседании 24 октября Национальное Собрание Армении не избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Как сообщал УРА-Инфомр, Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, он заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" был подписан соответствующий меморандум.


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