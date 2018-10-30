08:04 30.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совет безопасности ООН соберется относительно вопросов на Донбассе

Совет безопасности ООН проведет специальное открытое заседание относительно вопроса Донбасса.

Совет безопасности ООН соберется относительно вопросов на Донбассе

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook

Во вторник, 30 октября, Совет Безопасности ООН во вторник  проведет открытое заседание, посвященное ситуации на оккупированных территориях Украины, - заявил дипломат. Уточняется, что Совбез ООН соберется в 21.00 по киевскому времени.

Стоит заметить, что Совет безопасности - постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести "главных органов" ООН. С 1 июня 2018 года председателем Совета стала РФ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в день основания ООН Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина искренне поддерживает деятельность ООН и верит в ее будущее.


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