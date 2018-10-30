Совет безопасности ООН соберется относительно вопросов на Донбассе

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook

Во вторник, 30 октября, Совет Безопасности ООН во вторник проведет открытое заседание, посвященное ситуации на оккупированных территориях Украины, - заявил дипломат. Уточняется, что Совбез ООН соберется в 21.00 по киевскому времени.

Стоит заметить, что Совет безопасности - постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести "главных органов" ООН. С 1 июня 2018 года председателем Совета стала РФ.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в день основания ООН Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина искренне поддерживает деятельность ООН и верит в ее будущее.