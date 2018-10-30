Совбез ООН отклонил предложение России пригласить на заседание представителей боевиков на Донбассе

Члены Совета безопасности Организации объединенных наций отклонили предложение Российской Федерации пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР". Как сообщила служба новостей ООН, перед началом заседания Совбеза ООН группа из восьми европейских членов СБ в совместном заявлении подтвердила позицию Евросоюза по Украине, заявила о полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Все они также осудили так называемые "выборы" в "ДНР".

Напомним, заседание СБ ООН было инициировано Украиной. В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Российская Федерация должна отменить незаконные "выборы" на оккупированной части Донбасса.