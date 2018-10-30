23:27 30.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совбез ООН отклонил предложение России пригласить на заседание представителей боевиков на Донбассе

В Нью-Йорке во вторник, 30 октября, началось заседание Совбеза ООН по Украине.

Совбез ООН отклонил предложение России пригласить на заседание представителей боевиков на Донбассе

Члены Совета безопасности Организации объединенных наций отклонили предложение Российской Федерации пригласить для участия в заседании СБ по Украине представителей "ДНР" и "ЛНР". Как сообщила служба новостей ООН, перед началом заседания Совбеза ООН группа из восьми европейских членов СБ в совместном заявлении подтвердила позицию Евросоюза по Украине, заявила о полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

Все они также осудили так называемые "выборы" в "ДНР".

Напомним, заседание СБ ООН было инициировано Украиной. В последний раз Совбез обсуждал проблему российской агрессии против Украины 29 мая 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Российская Федерация должна отменить незаконные "выборы" на оккупированной части Донбасса.


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