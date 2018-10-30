Россиян с судна "Норд" обменяли на украинских моряков

Об сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, 30 октября.

По его словам, семеро украинских моряков вернулись на родину, и семеро наших моряков сейнера "Норд" наконец-то вернулись домой. Возвращение на родину членов экипажа российского и украинского судов этого не требовало, потому что их не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности.

В свою очередь капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в украинском государстве. Что касается капитана из Украины, то он также в данное время находится под стражей в России, подчеркнул Зловедов.

Москалькова рассказала, что члены экипажа "Норда" выехали в Керчь и скоро встретятся с родными. Согласно ее словам, они чувствуют себя хорошо.

"Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь", — сказала омбудсмен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские пограничники в понедельник, 26 марта, задержали судно-нарушитель. Рыболовецкое судно "Норд" шло под флагом Российской Федерации в Азовском море в части украинских вод. На его борту которого экипаж из десяти человек.