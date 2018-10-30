13:36 30.10.2018 | Политика | Новости
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Палестина отказался признать Израиль и сотрудничать с ним

Палестина отказывается от признания Государства Израиль и прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество.

Палестина отказался признать Израиль и сотрудничать с ним

Об этом сообщило палестинское информационное агентство.

Центральный совет центра вызволения Палестины принял решение заморозить признание государства Израиль, пока не будет признано государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, прекращается координация в сфере безопасности, а также приостанавливается экономическое сотрудничество. Одновременно с этим организация декларирует свое право на "сопротивление оккупации всеми средствами в соответствии с нормами международного права".

Кроме того, cоюз вызволения Палестины возложил на ХАМАС всю полноту ответственности за срыв  договоренностей с межпалестинского примирения, заключенных ранее при посредничестве Египта.

Ранее после переноса США своего посольства в Иерусалим, палестинские власти уже декларировали отказ от признания Израиля и прекращения сотрудничества в сфере безопасности. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фото молодого протестующего палестинца из Газы стало вирусным и разошлось по всему миру. 


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