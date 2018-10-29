В Ирландии переизбрали президента

Граждане страны также проголосовали за отмену уголовной ответственности за богохульство. Как сообщают в воскресенье, 28 октября, местные СМИ, это будет уже второй семилетний срок Хиггинса.

При этом за его продление проголосовали 56 процентов избирателей, а за удаление из конституции страны статьи о богохульстве, которая существует с 1937 года, - 65 процентов ирландцев.

В референдуме приняли участие 44 процента граждан, имеющих право голоса.

Накануне референдума премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отметил, что для традиционно консервативной Ирландии декриминализация богохульства является "тихой революцией".

Вместе с тем, по данным СМИ, норма об уголовной ответственности за богохульство редко применялась в стране на практике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 октября на президентских выборах в Грузии результаты экзит-поллов после закрытия участков разошлись. По данным екзип-пола Edison Research, кандидант в президенты Георгий Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%. В то же время правящая партия "Грузинская мечта" сообщила о победе Зарубишвили, которая якобы набрала 52,3% голосов.