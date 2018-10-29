07:27 29.10.2018 | Политика | Новости
100206652:Polishuk

В Грузии состоится второй тур выборов президента

В Грузии, где в воскресенье, 28 октября, прошли президентские выборы, никто из главных претендентов не смог набрать необходимых для победы в первом туре голосов.

В Грузии состоится второй тур выборов президента

Согласно подсчету голосов на 96,4% избирательных участков Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта" набирает 38,6% голосов, а представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,7%.

Таким образом, по данным на сайте Центральной избирательной комиссии страны, именно эти кандидаты выходят во второй тур выборов президента Грузии.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 46,7%, всего в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Грузии после закрытия участков на выборах президента страны были объявлены данные экзит-полов. Согласно Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%, однако в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили, якобы набрав 52,3% голосов.


Поделиться
Читайте также:
 
На Львовщине столкнулись два автомобиля, среди пострадавших - ребенок Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии - ЦИК В Польше в торговом центре обвалился потолок, семь человек пострадали Пограничники на границе изъяли партию медпрепаратов - ФОТО
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив