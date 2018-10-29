В Грузии состоится второй тур выборов президента

Согласно подсчету голосов на 96,4% избирательных участков Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта" набирает 38,6% голосов, а представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе - 37,7%.

Таким образом, по данным на сайте Центральной избирательной комиссии страны, именно эти кандидаты выходят во второй тур выборов президента Грузии.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 46,7%, всего в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Грузии после закрытия участков на выборах президента страны были объявлены данные экзит-полов. Согласно Edison Research, кандидат в президенты Григол Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%, однако в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили, якобы набрав 52,3% голосов.