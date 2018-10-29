08:15 29.10.2018 | Политика | Новости
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В Бразилии на выборах президента побеждает Болсонару

В Бразилии в воскресенье, 28 октября, состоялся второй тур президентских выборов.

В Бразилии на выборах президента побеждает Болсонару

По данным Центральной избирательной комиссии лидирует ультраправый депутат национального парламента, бывший военный Жаир Болсонару. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные ЦИК Бразилии, по результатам подсчета 94% бюллетеней Болсонару набрал 56% голосов.

Вместе с тем его соперник, кандидат от левой "Партии трудящихся" Фернанд Аддад набрал 44%.

В своей программе Болсонару, в частности, обещал бороться с преступностью в бразильских городах и предоставить полиции большую автономию в принятии решения открывать огонь по правонарушителям.

Он также обещает искоренить коррупцию и считает, что Бразилии пора "перестать флиртовать с коммунизмом".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии в результате первого тура президентских выборов, который прошел 7 октября, не смогли определить победителя, поскольку ни за одного из кандидатов не проголосовали 50% избирателей. В первом туре за Болсонару проголосовали 46,46% бразильцев, а за Аддада - 28,69% граждан.


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