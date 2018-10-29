15:14 29.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности - ФОТО

В понедельник, 29 октября, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам на официальной встрече обсудили гибридные угрозы в современном мире и договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции.

Украина и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности - ФОТО

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как написала Аваков на своей страничке в Facebook, силовые ведомства Сингапура и Украины договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции и адекватном реагировании на кибератаки. Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день гибридные угрозы являются актуальными для любой страны, поэтому все должны знать, как защитить себя в этих условиях.

Кроме того, стороны двух государств пришли к единому мнению о том, чтобы изучать возможности дальнейшего развития взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом в сфере обеспечения национальной безопасности в целях борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми. 

При этом, председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что одним из главных элементов в противодействии гибридной войне выступает киберполиция. В частности, в сфере киберзащиты работают хорошо подготовленные люди, которые готовы противостоять любой хакерской атаке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com. 


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