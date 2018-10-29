Украина и Сингапур договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности - ФОТО

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как написала Аваков на своей страничке в Facebook, силовые ведомства Сингапура и Украины договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции и адекватном реагировании на кибератаки. Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодняшний день гибридные угрозы являются актуальными для любой страны, поэтому все должны знать, как защитить себя в этих условиях.

Кроме того, стороны двух государств пришли к единому мнению о том, чтобы изучать возможности дальнейшего развития взаимодействия, сотрудничества и обмена опытом в сфере обеспечения национальной безопасности в целях борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, торговлей людьми.

При этом, председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что одним из главных элементов в противодействии гибридной войне выступает киберполиция. В частности, в сфере киберзащиты работают хорошо подготовленные люди, которые готовы противостоять любой хакерской атаке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киберполиция заблокировала популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов kinoprostir.com.