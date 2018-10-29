Парламент Армении не смог принять новый избирательный кодекс

За соответствующий документ проголосовали только 62 депутата. "Против" высказались двое. Как сообщают "Новости Армении", для принятия поправок в закон, являющийся конституционным, необходимы 3/5 голосов, а это 63 голоса.

Напомним, на специальном заседании 24 октября Национальное Собрание Армении не избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. "За" его кандидатуру никто не проголосовал, "против" выступил один депутат, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Как сообщал УРА-Информ, Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, он заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписан соответствующий меморандум. Сообщалось, что если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.