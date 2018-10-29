21:35 29.10.2018 | Политика | Новости
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Парламент Армении не смог принять новый избирательный кодекс

Национальное Собрание Армении в понедельник, 29 октября, в очередной раз не смогло принять законодательный пакет по реформе Избирательного кодекса.

Парламент Армении не смог принять новый избирательный кодекс

За соответствующий документ проголосовали только 62 депутата. "Против" высказались двое. Как сообщают "Новости Армении", для принятия поправок в закон, являющийся конституционным, необходимы 3/5 голосов, а это 63 голоса.

Напомним, на специальном заседании 24 октября Национальное Собрание Армении не избрало Никола Пашиняна премьер-министром страны. "За" его кандидатуру никто не проголосовал, "против" выступил один депутат, воздержались 11. Для избрания было необходимо 53 голоса.

Как сообщал УРА-Информ, Пашинян 16 октября заявил о своей отставке и принял отставку правительства. В частности, он заявил о своей отставке после того, как парламентские силы заверили его в отсутствии намерения выдвинуть своего кандидата на кресло главы правительства, а с "Процветающей Арменией" даже был подписан соответствующий меморандум. Сообщалось, что если они сдержат свое обещание, и новый премьер-министр страны не будет избран парламентом дважды в течение двух недель, то Национальное Собрание окажется распущенным, страну же ждут досрочные выборы. Ориентировочной датой их проведения называется 9 декабря.


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