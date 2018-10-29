18:19 29.10.2018 | Политика | Новости
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Меркель подтвердила отказ баллотироваться в пятый раз на должность канцлера

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не собирается баллотироваться на пятый срок через три года. Об этом она заявила в понедельник, 29 октября, на пресс-конференции в Берлине.

Меркель подтвердила отказ баллотироваться в пятый раз на должность канцлера

Как отметила Меркель, на выборах в 2021 году она не будет выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ, либо в качестве кандидата в депутаты. Кроме того, она также не будет претендовать на другие политические должности.

Вместе с тем политик на пресс-конференции подчеркнула, что не будет выдвигаться на выборах председателя Христианско-демократического союза в декабре. По словам Меркель, она планировала уход с поста главы ХДС ещё летом.

Предполагается, что такое решение Меркель связано с потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. Ведь известно, что партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, "Зеленые" — 19,8%, "Альтернатива для Германии" — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, "Левые" — 6,3%.

Сейчас в Германии активно обсуждаются возможные кандидадуры ее преемника.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", коалиционная Социал-демократическая партия Германии дала партнерам из блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель время до 2019 года, чтобы проявить результат в политике правительства, угрожая прекратить альянс, если не произойдет улучшение после потери партиями позиций на региональных выборах в воскресенье.<


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