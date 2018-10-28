Волкер готов передать кураторство Донбассом европейскому парламентарию

Об этом передает "ИФ-Украина".

По его словам, необходимо продолжать держать "украинский вопрос" в постоянном фокусе внимание и очень хорошо, что европейские депутаты это прекрасно понимают. Волкер также добавил, что готов работать совместно с международным куратором для передачи опыта и формирования дорожной карты для урегулирования конфликта.

"Нам нельзя допустить, чтобы все это исчезло из общественного сознания. Очень важно, что мы сосредоточили наше внимание на этих проблемах", - подытожил американский чиновник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американское правительство хотело бы, чтобы Россия приняла принципиальное решение остановить конфликт на Донбассе.