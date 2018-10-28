08:00 28.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер готов передать кураторство Донбассом европейскому парламентарию

Специальный представитель Государственного департамента  Срединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер считает, что необходимо ввести "нейтрального арбитра" для скорейшего разрешения конфликта на Востоке Украины, путем назначение спецпредставителя от международного сообщества. 

Волкер готов передать кураторство Донбассом европейскому парламентарию

Об этом передает "ИФ-Украина".

По его словам, необходимо продолжать держать "украинский вопрос" в постоянном фокусе внимание и очень хорошо, что европейские депутаты это прекрасно понимают. Волкер также добавил, что готов работать совместно с международным куратором для передачи опыта и формирования дорожной карты для урегулирования конфликта.

"Нам нельзя допустить, чтобы все это исчезло из общественного сознания. Очень важно, что мы сосредоточили наше внимание на этих проблемах", - подытожил американский чиновник. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что американское правительство хотело бы, чтобы Россия приняла принципиальное решение остановить конфликт на Донбассе.


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