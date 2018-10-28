В Ирландии определились с именем следующего президента страны

Сообщается, что действующий лидер страны был переизбран на свой пост, завоевав 56 процентов голосов избирателей. Ближайшие конкуренты Хиггинса отстали от него не десяток процентов голосов. Так, депутат Европарламента от оппозиционной партии "Шинн фейн" Лиад Ни Риада получила лишь 6 процентов, предприниматели Питер Кейси 23 процента, Гэвин Даффи и Шон Галлахер 2 и 6 процентов соответственно.

Политическая биография Хиггинса весьма богата: в 1973-1977 годы и в 1983-1987 годы был членом Сената, с 1981 года неоднократно избирался в Палату представителей, а с 2003 года он был постоянным главой Лейбористской партии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ирландские избиратели будут голосовать за то, чтобы отменить положения конституции страны, которые расценивает богохульство как преступление.