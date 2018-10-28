В Грузии проходят президентские выборы

Главными претендентами на президентское кресло считаются два бывших министра иностранных дел в правительстве Саакашвили - Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе. За Вашадзе проголосовал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, он пришел на избирательный участок в Дидубийском районе Тбилиси.

Всего в электоральной гонке будут принимать участие 3,5 млн граждан страны, достигших 18-летнего возраста.

Многие граждане в стране за последнюю неделю отмечали, что несмотря на условные и слабые полномочия президента, выборы являются определяющими и символическими с точки зрения мировоззренческого направления Грузии на следующий период.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Грузии завершилась регистрация кандидатов в президенты.