16:22 28.10.2018 | Политика | Новости
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Италия призвала саудитов объясниться по делу Хашогги

Итальянское руководство намерено обсудить вопрос о прекращении поставок оружия Эр-Рияду с другими странами. Об этом передает ANSA.

Италия призвала саудитов объясниться по делу Хашогги

Рим готов полностью блокировать все каналы поставок вооружения в Саудовскую Аравию до тех пор, пока полностью не будут известные все детали и обстоятельства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези считает, что подобные ограничения отвечают европейской политической логике мышления, и что международное сообщество обязано "наказывать тех, кто нарушает принятые ними же условия".

Напомним, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает убийство журналиста Хашкаджи невероятно "чудовищным" преступлением и готов всячески содействовать в деле розыска преступников. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутаты Бундестага поддержали предложенный канцлером Ангелой Меркель закон о санкционных мерах против Саудовской Аравии


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