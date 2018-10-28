Италия призвала саудитов объясниться по делу Хашогги

Рим готов полностью блокировать все каналы поставок вооружения в Саудовскую Аравию до тех пор, пока полностью не будут известные все детали и обстоятельства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези считает, что подобные ограничения отвечают европейской политической логике мышления, и что международное сообщество обязано "наказывать тех, кто нарушает принятые ними же условия".

Напомним, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает убийство журналиста Хашкаджи невероятно "чудовищным" преступлением и готов всячески содействовать в деле розыска преступников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутаты Бундестага поддержали предложенный канцлером Ангелой Меркель закон о санкционных мерах против Саудовской Аравии.