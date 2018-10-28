Экзит-полы разошлись в прогнозах по выборам в Грузии

Социологи уже объявили результаты экзит-полов. Как сообщает телеканал Рустави 2, по данным екзипола Edison Research, кандидат в президенты Георгий Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%. Таким образом, Грузию ждет второй тур выборов.

Вместе с тем, правящая грузинская партия "Грузинская мечта" сообщила, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили. По их данным она набрала 52,3% голосов, а представитель оппозиционного "Единого национального движения" Вашадзе - 38,3%.

В то же время первые официальные результаты появятся в ближайшие часы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 28 октября, в Грузии стартовали президентские выборы. Нынешнее голосование станет последним прямым перед тем, как страна перейдет на парламентскую форму правления.