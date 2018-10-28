Дональд Трамп не захотел вызвать Владимира Путина на боксерский поединок

Об этом он заявил в субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс.

По его словам, ему на его страницу в Twitter приходит множество предложений с просьбой "побоксировать" с Путиным при ближайшей возможности. Но, Трамп считает, что личные взаимоотношения его и российского президента достаточно хороши, чтобы их портить подобными заявлениями, а тем более поступками, которые международное сообщество сочтет "излишним позерством".

"Если бы я пришел к Владимиру Путину и начал бы боксерский поединок, то они бы сказали: Он был слишком жёсток. Другими словами — разницы нет никакой", - подытожил Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", саудовский шпион общался с командой Трампа насчет свержения режима в Иране.