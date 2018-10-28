10:30 28.10.2018 | Политика | Новости
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Дональд Трамп не захотел вызвать Владимира Путина на боксерский поединок

 Президент США Дональд Трамп считает, что его критикам не стоит уговоривать последнего выйти на боксерский ринг против российского лидера Владимира Путина, так как на международной арене подобный поступок "сочтут слишком жестким". 

Дональд Трамп не захотел вызвать Владимира Путина на боксерский поединок

Об этом он заявил в субботу во время выступления перед своими сторонниками в штате Иллинойс.

По его словам, ему на его страницу в Twitter приходит множество предложений с просьбой "побоксировать" с Путиным при ближайшей возможности. Но, Трамп считает, что личные взаимоотношения его и российского президента достаточно хороши, чтобы их портить подобными заявлениями, а тем более поступками, которые международное сообщество сочтет "излишним позерством".

"Если бы я пришел к Владимиру Путину и начал бы боксерский поединок, то они бы сказали: Он был слишком жёсток. Другими словами — разницы нет никакой", - подытожил Трамп. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", саудовский шпион общался с командой Трампа насчет свержения режима в Иране. 


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